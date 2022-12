Przemarsz niżów i frontów atmosferycznych przez Polskę. Co widać w prognozie pogody na 5 dni

Pogoda w nadchodzących dniach zapowiada się bardzo dynamicznie - raz napływać będzie cieplejsze powietrze, innym razem chłodniejsze. Spodziewane są opady - na ogół padać będzie deszcz, śnieg może pojawić się tylko w górach. Oprócz tego będzie silnie wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nadchodzących dniach warunki atmosferyczne kształtowane będą przez kolejne rodziny niżów znad Atlantyku, ze strefami aktywnych, wilgotnych frontów, przemieszczających się w kierunku północno-wschodniej części Europy. Do Polski napływać będą naprzemiennie ciepłe i nieco chłodniejsze, wilgotne masy powietrza, a dominującym rodzajem opadów będą opady deszczu, jedynie w górach - śniegu. Niewykluczone, że taka aura utrzyma się do końca roku.

Prognozowana temperatura w dniach 27-31.12 ventusky.com

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

We wtorek nad ranem na wschodzie kraju pojawi się pochmurna aura ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. W ciągu dnia spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Temperatura maksymalna sięgnie od 2-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5-6 st. C na południu i zachodzie. Wiatr z zachodu będzie dość silny i porywisty - do 40-60 kilometrów na godzinę - potęgujący odczucie chłodu.

Środa na północy przyniesie pochmurne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a na zachodzie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, ale w porywach będzie dość silny. W górach jego porywy mogą osiągać 40-60 km/h.

W czwartek czeka nas zróżnicowane zachmurzenie - od dużego z opadami deszczu na północy kraju, do umiarkowanego, bez opadów na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i w porywach dość silny wiatr. W górach rozpędzi się do 70 km/h.

Prognozowane opady w dniach 27-31.12 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek w regionach północnych i centralnych będzie pochmurny z przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Więcej rozpogodzeń prognozowanych jest jedynie na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr.

Pogoda w sylwestra będzie pochmurna. Na północy pojawią się opady deszczu. Z kolei w centrum i na południu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przejściowo możliwy jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach silny, a powieje z południowego zachodu.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 27-31.12 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl