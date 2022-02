Prognoza pogody na jutro - poniedziałek 21.02. Nocą i za dnia silnie powieje, do 8 stopni Celsjusza

Pogoda na noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek (20/21.02) prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi oraz umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu o sumie 2-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 4-7 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, w drugiej części nocy na zachodzie silny, powieje z południowego zachodu. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, a miejscami do 80 km/h.

Pogoda na jutro - poniedziałek 21.02

Poniedziałek początkowo w niemal całym kraju upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia z postępującymi w ciągu dnia przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu na zachodzie i północy zachmurzenie ponownie wzrośnie do całkowitego. Wszędzie popada deszcz, na zachodzie i północy również deszcz ze śniegiem. Istnieje 30-procentowe ryzyko pojawienia się burz. Termometry pokażą maksymalnie 6-8 st. C, przy czym najwyższe wartości temperatury prognozowane są nad ranem. W ciągu dnia temperatura będzie stopniowo spadać. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wiatr będzie porywisty, rozpędzi się do 60-80 km/h, pojedyncze porywy mogą sięgać do 90 km/h. W górach i na wybrzeżu powieje do 100 km/h.