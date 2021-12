Wir niżowy Ronald "wymiata mróz". Nadchodzą duże zmiany w pogodzie

Mróz o poranku, miejscami pada marznący deszcz

Temperatura minimalna spadła w Białymstoku i Suwałkach do -10 stopni Celsjusza, a w Terespolu do -9 st. C. We Włodawie na termometrach było -8 s. C. W Mikołajkach i Bielsku-Białej termometry pokazały -7 st. C.