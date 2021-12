Pogoda na weekend i kolejne dni. Pięć stopni mrozu w dzień, będzie też sypał śnieg

Pogoda na weekend upłynie na ogół pod znakiem dużego zachmurzenia. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na początku tygodnia zrobi się zimniej, temperatura w dzień miejscami w najcieplejszym momencie dnia wyniesie -5 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy z piątku na sobotę Polska będzie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich o nazwie Zafira. W dzień zaznaczy się płytka zatoka niżowa związana z układem znad północnej Skandynawii ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie do Polski ciepłe, wilgotne powietrze polarne morskie.

Nad Europą Zachodnią i częściowo Środkową znajduje się rozległy układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Wyspami Brytyjskim. Na północy i nad Atlantykiem uformowały się układy niskiego ciśnienia i strefy frontów atmosferycznych, rozdzielające ciepłe powietrze polarne morskie od chłodnego arktycznego znajdującego się nad Skandynawią.

Pogoda na weekend

W sobotę w całym kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Pojawią się liczne zamglenia, lokalnie mgły - początkowo w pasie wybrzeża, następnie również w głębi kraju. Opady prognozowane są początkowo w rejonie Suwałk, następnie strefa przemieszczać się będzie w kierunku południowo-wschodnim i obejmie swoim zasięgiem Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie i Małopolskę oraz częściowo Mazowsze i Ziemię Kielecką. Opady będą słabe, sporadyczne, głównie deszczu, a na południu Polski deszczu ze śniegiem. W górach cały czas będzie sypał śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza południowym wschodzie do 5-7 st. C na północnym zachodzie Polski. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr skręcający na zachodni.

Niedziela początkowo upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu (lokalnie deszczu ze śniegiem) na południu i zachodzie kraju. W godzinach południowych na północy prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia oraz przelotne opady śniegu z deszczem w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 18-22.12 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Na poniedziałek prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. Poza tym przelotnie popada śnieg, na zachodzie Polski również deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. st. C w centrum, do 2-3 st. C w pasie zachodnim. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z północy.

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane i duże, na północy lokalnie słabe oraz przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 0-1 st. C w pasie zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby.

Pogoda na wtorek i środę tvnmetoe.pl

Środa zapowiada się pochmurna z opadami śniegu na północy i w centrum Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 1-2 st. C w pasie zachodnim. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr

Prognozowane opady w dniach 18-22.12 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl