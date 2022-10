Pogoda na weekend, pogoda na 5 dni. Nadchodzi babie lato. Dużo słońca i upragnione 20 stopni

W nadchodzących dniach pogoda się poprawi, sprowadzając do Polski upragnione warunki babiego lata. Temperatura w środę przekroczy miejscami 20 stopni Celsjusza, podobnie ciepło będzie też w czwartek i piątek. W weekend, choć zapowiada się on odrobinę chłodniej, też dopisze pogodna aura. Jeśli pojawią się opady deszczu, to przelotne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę czeka nas zmienne zachmurzenie, ale na ogół nie będzie padać. Najwięcej chmur pojawi się na północy kraju, a słońca - na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Prognoza temperatur w dniach 05-09.10 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Co prawda w całym kraju możliwe są opady deszczu, ale tylko krótkotrwałe i przelotne. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami okaże się silniejszy. Na Wybrzeżu możliwe są porywy do 70 kilometrów na godzinę.

Piątek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

Na sobotę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

W niedzielę na Podlasiu wystąpi zanikający, przelotny deszcz. Pozostałym regionom Polski dopisze słońce. Słupki termometrów osiągną od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów w dniach 05-09.10 ventusky.com

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl