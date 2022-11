Pogoda na jutro - wtorek 15.11. Po mglistej nocy przyjdzie chłodny, wilgotny dzień

Noc zapowiada się pochmurno i mglisto. Miejscami mogą wystąpić mżawki, zaś w południowej i zachodniej Polsce prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Śląsku do 8 st. C na Pomorzu Gdańskim. Z kierunków południowych powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 15.11

We wtorek powinniśmy spodziewać się pochmurnej aury, ale w południowej, centralnej i zachodniej Polsce niebo będzie się rozpogadzać. Lokalnie mogą wystąpić mżawki lub zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje przeważnie słaby wiatr.