Pogoda na jutro - środa, 6.09. Nocą pojawią się lokalnie mgły, w dzień do 28 stopni

Pogoda na jutro, czyli na środę 6.09. W nocy pojawią się lokalnie mgły ograniczające widzialność. W dzień będzie pogodnie i ciepło. Termometry wskażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Lokalnie na południu, szczególnie w kotlinach górskich, pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich i południowych.

Pogoda na jutro - środa, 6.09

W środę dopisze pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne - środa, 6.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-70 procent. W całym kraju odczujemy ciepło, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pogodna środa. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1011 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Termometry pokażą 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr południowy, powieje słabo. Ciśnienie o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna środa. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się pogodną aurę. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 27 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 997 hPa.

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl