Pogoda na jutro - środa, 4.05. Lokalnie pojawią się burze, do 20 stopni

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Początkowo na Podlasiu oraz w Karpatach możliwe są słabe, przelotne opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 4.05

W środę na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju wystąpi umiarkowane, okresami duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. Na Dolnym Śląsku i w Sudetach możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Nizinie Śląskiej. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny.