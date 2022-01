Pogoda na jutro - środa 26.01. Chłodno, wilgotno, wietrznie. Pogoda źle wpłynie na naszesamopoczucie

Noc z wtorku na środę (25/26.01) upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W południowej części kraju będą przeważały opady śniegu, w zachodniej - deszczu i deszczu ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - środa 26.01

Środa przyniesie duże zachmurzenie. Na wschodzie prognozuje się śnieg. W centrum śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem, a na zachodzie - w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami silniejszy. W strefie brzegowej porywy rozpędzą się do ponad 60 kilometrów na godzinę.