Pogoda na jutro - sobota 26.11. Dzień pod znakiem chmur i opadów

Pogoda na noc 25/26.11

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno. W południowo-wschodniej części kraju pojawi się deszcz ze śniegiem, a miejscami śnieg. Na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu i mżawki do mniej niż 3 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może być mglisto. Termometry pokażą maksymalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0° st. C w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.