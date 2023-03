Pogoda na jutro - poniedziałek 27.03. Miejscami deszcz będzie zamieniać się w śnieg

Pogoda na jutro. Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Spodziewane są opady - deszczu, deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Zrobi się zimno - na termometrach zobaczymy od 2 do 7 stopni.

W ciągu nocy możemy oczekiwać bardzo pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Popada w południowych regionach - suma deszczu nie powinna przekraczać 5 litrów wody na metr kwadratowy. Opady, ale już do 1 l/mkw., możliwe są także w miejscami na wschodzie kraju. Na Pomorzu Gdańskim przelotnie poprószy śnieg. Temperatura minimalna sięgnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z północnego zachodu. Miejscami jego porywy mogą przybierać na sile.

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.03

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe są rozpogodzenia. We wschodniej części kraju możemy spodziewać się opadów deszczu. Na północy i zachodzie popada śnieg. W centrum i na południu możliwe są opady o charakterze mieszanym. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Miejscami w porywach może dochodzić do 40-60 km/h.

Pogoda na poniedziałek 27.03 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek 27.03

W poniedziałek wilgotność powietrza sięgnie około 70-90 procent. W całym kraju zrobi się zimno, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 27.03 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie w nocy niebo będzie pokryte zmiennym zachmurzeniem. Popada przelotnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami może być silniejszy. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie upływać pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 971 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka bardzo pochmurny poniedziałek. Prognozowane są opady deszczu, które będą przechodzić w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach może rozpędzać się do ponad 60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 973 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie dużym zachmurzeniem, ale jest szansa na przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Chwilami może przybierać na sile. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się bardzo pochmurnie, ale możliwe są przejaśnienia. Może słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy minimum 1 st. C. Wiatr, nadciagający ze zmiennych kierunków, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dużego zachmurzenia. Początkowo padać będzie deszcz, ale w ciągu dnia zmieni się on w śnieg. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Powieje przeważnie umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie i deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Wystąpią opady deszczu, które stopniowo przechodzić będą w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. Okresami jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 994 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 27.03 tvnmeteo.pl

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl