Pogoda na jutro - poniedziałek 17.01. Nocą i za dnia będzie wiał porywisty wiatr

Pogoda na noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek (16/17.01) niebo będzie przeważnie pochmurne. Wystąpią słabe opady deszczu, na wschodzie i południu również deszczu ze śniegiem do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem na północy kraju prognozuje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Zachodni wiatr początkowo będzie umiarkowany, w drugiej części nocy na Wybrzeżu bardzo silny, osiągający w porywach do 90-110 kilometrów na godzinę. W głębi kraju rozpędzi się do 70-90 km/h.