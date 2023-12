Pogoda na jutro - pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Pasterka w deszczu, w dzień ponad 10 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek 25.12

Pierwszy dzień świąt przyniesie nam pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Mogą wystąpić opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Na południu kraju będą to opady ciągłe z przerwami, natomiast na północy i w centrum - głównie przelotne. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centralnej Polsce do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach silny i rozwijający prędkość 60-80 km/h.