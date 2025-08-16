Pogoda na jutro. Noc zapowiada się w części kraju ze słabym deszczem, miejscami pojawią się zamglenia. Niedziela 17.08 przyniesie sporo słońca, ale niewielkie opady nie są wykluczone. Odpoczniemy od upału.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się pogodnie. Na krańcach północno- i południowo-wschodnich mogą pojawić się lokalne, zanikające, przelotne opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy, szczególnie na północy możliwe są lokalne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza w pasie północnym do 15-17 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany lub słaby w drugiej części nocy, jedynie na wybrzeżu początkowo może być dość silny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 17.08

Niedziela zapowiada się dość pogodnie. W ciągu dnia rozwinie się zachmurzenie typowo kłębiaste, przeważnie umiarkowane,. Przejściowo, szczególnie na wschodzie chmur będzie jeszcze więcej, z możliwymi lokalnie słabymi i przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 20-21 stopni Celsjusza na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim do 23-24 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, z okresowymi porywami do 35-45 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 17.08

Największą wilgotność odnotujemy na krańcach północno- i południowo-wschodnich, w granicach 80 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie ona w granicach 60-70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a biomet okaże się neutralny bądź korzystny.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie, zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura spadnie do 13 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany lub słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie dość pogodną aurę w Warszawie z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, okresowo północny, umiarkowany. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie umiarkowane zachmurzenie i brak opadów, w drugiej części nocy możliwe jest zamglenie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni lub zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Niedziela w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, a przejściowo dużym w drugiej części dnia, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni lub północny, umiarkowany, a czasami - silny. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie okaże się umiarkowane lub małe, a okresami będzie wręcz bezchmurnie. Temperatura spadnie do 12 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany lub słaby wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu przyniesie zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni słaby lub umiarkowany i okresami dość silny w drugiej części dnia. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu czeka nas zachmurzenie umiarkowane lub okresowo małe. Temperatura spadnie do 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany lub słaby wiatr (w drugiej części nocy). Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby lub umiarkowany wiatr. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, padać nie powinno. Temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni lub zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela zapowiada się pogodnie z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby lub okresowo umiarkowany w drugiej części dnia. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 990 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl