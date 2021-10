Pogoda na jutro - niedziela 10.10. Chłodno, ale słonecznie

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pogodnie, jedynie na północy okresami nieco większe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy minimum od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, a powieje ze wschodu.

Pogoda na jutro - niedziela, 10.10

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 9.10, zapowiada się słonecznie, jedynie na północy i krańcach południowych kraju pojawi się małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na krańcach wschodnich, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na północnym zachodzie. Powieje słabo z kierunków wschodnich.