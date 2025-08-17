Pogoda na dziś. Niedziela 17.08 zapowiada się ciepło, ale już bez upału. Miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela przyniesie dość pogodną aurę. W ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur. Przejściowo, szczególnie na wschodzie chmur będzie jeszcze więcej, z możliwymi lokalnie słabymi i przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 20-21 stopni Celsjusza na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim do 23-24 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, z okresowymi porywami do 35-45 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę 17.08

Największą wilgotność odnotujemy na krańcach północno- i południowo-wschodnich, w granicach 80 procent. Na pozostałym obszarze wyniesie ona w granicach 60-70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a biomet okaże się neutralny bądź korzystny.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela będzie dość pogodna. Termometry wskażą maksimum 24 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, okresowo północny, umiarkowany. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie niedziela przyniesie zachmurzenie małe lub umiarkowane, a przejściowo duże w drugiej części dnia, padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Powieje północno-zachodni lub północny wiatr, umiarkowany, a czasami - silny. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu okaże się małe lub umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Nadciągnie północno-zachodni słaby lub umiarkowany wiatr, okresami dość silny w drugiej części dnia. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby lub umiarkowany. Ciśnienie okaże się stabilne, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Dla Krakowa prognozowane jest przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby lub okresowo umiarkowany, zwłaszcza w drugiej części dnia. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 990 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl