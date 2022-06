Pogoda na 5 dni, w tym na Boże Ciało. Przed nami spokojniejsze, ale także chłodniejsze i pochmurne dni

Po poniedziałku z dynamiczną pogodą, kolejne dni zapowiadają się spokojniej, choć - przynajmniej początkowo - aura zachwycać nie będzie. Zrobi się chłodniej, nadal będzie pochmurno, możliwe są też opady deszczu. Poprawy sytuacji, w tym wyraźnego ocieplenia, możemy spodziewać się w sobotę.

Nadchodzącej nocy strefa frontowa z opadami przelotnymi i miejscami zanikającymi burzami odsunie się na wschód, do rana całkowicie opuszczając granice naszego kraju. Od jutra dominację w pogodzie nad Polską przejmował będzie wyż znad zachodniej Europy, a aura znacznie się uspokoi - przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Napłynie do nas chłodne powietrze polarne ze sporymi zasobami wilgoci, dlatego też na niebie spodziewać się możemy głównie chmur kłębiastych z "typowym dobowym przebiegiem ich ewolucji", co oznacza, że będą one powstawać przed południem, rozwijać się w drugiej części dnia i zanikać wieczorem. Miejscami chmury kłębiaste wypiętrzać będą się nieco bardziej, w konsekwencji przynosząc przelotny deszcz.

Prognoza temperatur w dniach 14-18.06 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Pogoda we wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy, wschodzie i częściowo w centrum okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, na północnym wschodzie okresami będzie dość silny i w porywach osiągnie 50-70 kilometrów na godzinę.

W środę możemy spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum i na wschodzie okresami przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na Boże Ciało - czwartek

Czwartek - święto Bożego Ciała - upłynie pod znakiem umiarkowanego, kłębiastego zachmurzenia. Na północnym wschodzie i w centrum kraju przejściowo chmur może być dużo. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Prognoza temperatur w dniach 14-18.06 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Tylko na wschodzie i miejscami w centrum chmur będzie dużo, a z nich możliwe są przelotne opady o sumie 5 l/mkw. Termometry pokażą w najcieplejszych chwilach od 20 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Dopiero sobota zapowiada się całkowicie pogodnie, bez opadów. Będzie też cieplejsza niż poprzednie dni. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodnich kierunków.

Prognoza porywów wiatru w dniach 14-18.06 ventusky.com

