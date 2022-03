Pogoda na 16 dni: wreszcie jest szansa na duże ocieplenie

Wkrótce na termometrach zobaczymy prawie 20 stopni. Sprawdź, co w swojej autorskiej długoterminowej prognozie pogody na 16 dni przewiduje prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Pogodne wyże, które od wielu dni zapewniają nam słoneczną i czasami chłodną aurę, zmieniają swoje położenie, co istotnie wpłynie na temperaturę w naszej części Europy. Najważniejsza dla nas zmiana polega na tym, że centrum wyżu dotychczas ulokowane na wschód od Polski, teraz będzie znajdować się nad środkową częścią kontynentu. To spowoduje, że po obrzeżach tego wyżu najchłodniejsze masy powietrza będą płynąć już tylko na wschód Europy, a do nas zacznie stopniowo docierać łagodniejsze, cieplejsze powietrze z zachodu i południa (patrz mapa).