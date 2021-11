Pogoda długoterminowa, pogoda na 5 dni. Będzie padać, może silniej wiać

Pogoda w najbliższych dniach w wielu regionach zapowiada się deszczowo. W czwartek powrócą silniejsze porywy wiatru. Zrobi się natomiast nieco cieplej - maksymalnie do 13 stopni Celsjusza.

Poniedziałek przywitał nas aurą ponurą, tylko z nielicznymi lokalnymi przejaśnieniami. Podobnie może być w kolejnych dniach Jak zapowiadają synoptycy, cały tydzień zapowiada się pochmurno i deszczowo. W okolicach weekendu zrobi się stosunkowo ciepło, jak na drugą połowę listopada, wzrośnie natomiast prędkość i porywistość wiatru.

Pogoda na wtorek - 16 listopada

Pogoda we wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z nielicznymi przejaśnieniami. Miejscami pojawi się mżawka. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę - 17 listopada

W środę będzie na ogół pochmurno. Na Pomorzu wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Pogoda na czwartek - 18 listopada

Pogoda w czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami osiągnie w porywach 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 16-20.11 Ventusky.com

Pogoda na piątek - 19 listopada

W piątek należy spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Wiatr okresami rozpędzi się do w porywach 40-60 km/h.

Pogoda na sobotę - 20 listopada

Sobota na wschodzie zapowiada się deszczowo. W pozostałej części kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach osiągnie 50-80 km/h.

Prognozowane opady w dniach 16-20.11 Ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl