Gdzie jest burza? Tutaj słychać grzmoty

Gdzie jest burza? W sobotę 10.08 w części kraju pojawiają się burze. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu i wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował około godziny 16.45 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w części Polski na froncie chłodnym pojawiają się burze.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie dolnośląskim w rejonie powiatu kłodzkiego.
Burze są niemal stacjonarne, towarzyszą im silne opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 60 kilometrów na godzinę. Może padać grad.
