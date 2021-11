Alerty IMGW. Oblodzenia groźne w dużej części kraju

Alerty IMGW - oblodzenia

- zachodniopomorskim , warmińsko-mazurskim i podlaskim , gdzie będą ważne od godziny 19 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim , gdzie będą ważne od godz. 21 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

- świętokrzyskim , gdzie będą ważne od godz. 17.30 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

- małopolskim , w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, Kraków, wielickim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim, gdzie będą ważne od godz. 17.30 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek;

- podkarpackim , z wyjątkiem południowo-wschodnich powiatów, gdzie będą ważne od godz. 17.30 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do 0 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie od -5 do -1 st. C. Najniższa ma być w województwach północno-zachodnich.