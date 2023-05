Alert RCB dla części kraju. "Przygotuj się na ewentualne podtopienia"

czytaj dalej

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania. Miejscowe władze podają, że zginęło co najmniej osiem osób. - Wszystko jest pod wodą. Po ulicach tych pięknych włoskich miast ludzie poruszają się za pomocą pontonów - powiedziała na antenie TVN24 Polka mieszkająca we Włoszech.