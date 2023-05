Zmiany klimatu wpływają na liczebność ptaków. Populacje większości maleją, ale są i takie, które rosną

Z powodu zmian klimatu ponad połowa gatunków ptaków w skali globalnej ma mniej potomstwa. Jednocześnie różnice między gatunkami są spore. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", najbardziej tracą duże ptaki wędrowne, z kolei małe ptaki osiadłe - mają wręcz więcej młodych.