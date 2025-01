Wzrost "kosztów życia" u jaszczurek. Winna zmiana klimatu

W swojej pracy grupa australijskich naukowców posłużyła się koncepcją "kosztów życia". W przypadku jaszczurki są one związane z temperaturą jej ciała, która decyduje zarówno o tym, ile pokarmu potrzebuje, jak i o tym, czy może wyjść na zewnątrz, aby się pożywić. Jak piszą autorzy artykułu opublikowanego na łamach "Science", gady żyjące na pustyni są szczególnie zagrożone, ponieważ pożywienia jest niewiele, a często jest zbyt gorąco, aby żerować.

- Koszt życia to koncepcja, której ludzie są aż nadto świadomi, ale ta sama koncepcja dotyczy zwierząt zmiennocieplnych, takich jak jaszczurki. Musimy po prostu zmienić walutę z pieniędzy na energię i zdać sobie sprawę, że w przypadku jaszczurek koszty te i ich zdolność do ich pokrycia zależą od temperatury - powiedział kierownik badań, dr Kristoffer Wild z University of Melbourne.