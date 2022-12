Warto sadzić drzewa w miastach. Badacze: korzystnie wpływają na zdrowie ich mieszkańców

Korzystny wpływ roślinności miejskiej na zdrowie mieszkańców

Coraz więcej dowodów przemawia za korzystnym wpływem roślinności miejskiej na zdrowie mieszkańców. - Większość badań opartych jest na zdjęciach satelitarnych, szacujących poziom wegetacji. Nie rozróżnia się jednak w ten sposób różnych typów roślinności, a przez to nie da się tego bezpośrednio przełożyć na skuteczne działanie - tłumaczył Payam Dadvand z Institute for Global Health (ISGlobal) w Barcelonie, jeden z autorów badania.

Starsze drzewa zatrzymują zanieczyszczenia i dają cień

Badania nie dostarczają odpowiedzi, dlaczego drzewa korzystnie wpływają na zdrowie, a jedynie wykazują współwystępowanie statystyczne. Co ciekawe, zależność między obecnością drzew i zdrowiem była bardziej widoczna, gdy drzewa były starsze. Starsze drzewa zatem korzystniej wpływały na zdrowie niż młodsze. Można to tłumaczyć tym, że starsze i przez to większe drzewa efektywniej zatrzymują zanieczyszczenia, dają więcej cienia, a przez to działają chłodząco na otoczenie i izolują od hałasu.