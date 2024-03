Ten wybuch zobaczymy gołym okiem. Zdarza się raz na 80 lat

T Coronae Borealis to układ podwójny, który składa się z białego karła i czerwonego olbrzyma. Biały karzeł to obiekt będący pozostałością po gwieździe, natomiast czerwony olbrzym to gwiazda na ostatnim etapie swojej ewolucji. Układ znajduje się w odległości około trzech tysięcy lat świetlnych od Ziemi w konstelacji Korony Północnej, pomiędzy Wolarzem w Herkulesem. Co około 80 lat dochodzi do jego eksplozji. Ostatnia miała miejsce w 1946 roku.