Na Marsie jest płynna woda - tylko dobrze ukryta

Na Marsie znajduje się zbiornik płynnej wody. Po raz pierwszy naukowcom udało się przedstawić dowody jej obecności na Czerwonej Planecie. Niestety, dostęp do niej może sprawić sporo trudności.

Aby dowiedzieć się, jaki los spotkał marsjańską wodę, na powierzchnię planety wysłano wiele sond i lądowników. Dane zebrane przez jedno z urządzeń pozwoliły ustalić, że na Marsie może istnieć zbiornik płynnej wody. Badanie ukazało się na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".