NASA chce zmienić orbitę księżyca asteroidy. Start misji już niebawem

Planetoida Didymos wraz ze swoim księżycem to obiekty klasyfikowane jako stanowiące potencjalne zagrożenie dla Ziemi. Choć naukowcy z NASA są przekonani, że w najbliższym czasie nie grozi nam kolizja, chcą sprawdzić, czy siłą statku kosmicznego można zmienić orbitę ciała niebieskiego. Już za kilka dni sonda DART rozpocznie swoją misję, która ma dać odpowiedź na to pytanie.

Planetoida z księżycem

Celem misji ma być planetoida Didymos. Jest obiektem zaliczanym do NEO - planetoid bliskich Ziemi. Ma około 780 metrów średnicy. Jej czas obiegu Słońca wynosi dokładnie dwa lata, 40 dni i pięć godzin. To planetoida podwójna - Didymos ma swojego naturalnego satelitę o nazwie Dimorphos. Księżyc Didymosa także nie jest zbyt duży, ma 160 metrów średnicy. Co więcej, planetoidę wraz z księżycem włącza się do grupy PHA, a więc potencjalnie niebezpiecznych asteroid.