Odkryto nieznane dotąd źródło emisji gazów cieplarnianych

W badaniach nad nasilającym się efektem cieplarnianym naukowcy przeważnie skupiają się na dwóch związkach - dwutlenku węgla i metanie. To nie są jedyne gazy, które przyczyniają się do zatrzymywania nadmiaru ciepła na Ziemi. Tlenek diazotu (N 2 O) zajmuje trzecie miejsce wśród gazów o najsilniejszym działaniu cieplarnianym, ale fakt, że nie utrzymuje się długo w atmosferze, utrudnia jego monitoring. To właśnie na tym zanieczyszczeniu skupili się autorzy badania opublikowanego na łamach czasopisma naukowego "Proceedings of the National Academy of Sciences".