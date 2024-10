Niedźwiedzie polarne z ranami na łapach. Lód staje się dla nich zagrożeniem

Na łapach niedźwiedzi polarnych, pochodzących z dwóch odrębnych populacji zamieszkujących rejony Arktyki, pojawiły się tajemnicze rany. Nigdy wcześniej takie urazy nie były u tego gatunku obserwowane. Skąd się wzięły? Naukowcy z University of Washington znaleźli ich źródło.

Badacze z University of Washington zaobserwowali tajemnicze rany na łapach niedźwiedzi polarnych. Były to wyłysiałe miejsca, owrzodzenia, a także rany szarpane. Okazało się, że powoduje je przymarzający lód. Artykuł na ten temat został opublikowany 22 października w czasopiśmie "Ecology". Jest to pierwszy przypadek udokumentowania takich ran u tych zwierząt.

Skąd rany u niedźwiedzi? - Wraz z ocieplaniem się klimatu występują częstsze cykle zamarzania i rozmarzania lodu, wówczas śnieg jest bardziej mokry, klejący się, co prowadzi do jego gromadzenia się na łapach niedźwiedzi polarnych - powiedziała Kristin Laidre, autorka badania.

Kule lodu przyklejone do łap

W latach 2012-2022 ekolożka Kristin Laidre i weterynarz Stephen Atkinson, badacze z University of Washington, prowadzili obserwacje dwóch populacji niedźwiedzi polarnych żyjących powyżej 70. stopnia szerokości geograficznej północnej.

W populacji zamieszkującej rejony Basenu Kane'a, między Kanadą a Grenlandią, 31 z 61 niedźwiedzi miało rany związane z lodem, takie jak łyse plamy na skórze, blizny i skaleczenia. W drugiej populacji, zamieszkującej wschodnią Grenlandię, 15 ze 124 osobników miało podobne obrażenia.

Ponadto dwa osobniki, które napotkano w różnych miejscach, miały przyklejone do łap lodowe kule o średnicy około 30 centymetrów. - Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam - powiedziała Laidre. - Przez te lodowe kule niedźwiedzie nie mogły biegać, nie mogły nawet z łatwością chodzić. Unieruchomiliśmy je do badań, bardzo ostrożnie usunęliśmy kule lodu. Kawałki lodu wplątały się nie tylko w sierść, były również przylepione do skór. Podczas badania palpacyjnego łap widać było, że niedźwiedzie odczuwały ból - dodała.

Naukowcy obserwowali te dwie populacje niedźwiedzi polarnych od lat 90., ale wcześniej nigdy nie zauważyli tego typu urazów. Również żaden inny naukowiec nie opisał takich ran u tego gatunku.

Różne hipotezy

Według autorów publikacji istnieją trzy możliwe przyczyny powstawania lodowych kul na łapach niedźwiedzi polarnych - wszystkie związane są z ocieplającym się klimatem.

Pierwsza hipoteza dotyczy większej ilości opadów deszczu ze śniegiem, które tworzą wilgotny, błotnisty i łatwo przyczepiający się śnieg. Ten zlepia się na łapach, a następnie zamarza, tworząc ciało stałe, gdy temperatura powietrza spada.

Drugą przyczyną może być to, że więcej jest ciepłych dni, podczas których topi się wierzchnia warstwa lodu Arktyki, a następnie ponowne zamarza. Niedźwiedzie polarne, które są masywne, zapadają się pod taką lodową skorupą, kalecząc łapy o jej ostre krawędzie.

Ostatnim możliwym powodem jest to, że obie te populacje żyją na terenach, w których lodowce stykają się z oceanem. Zmiany klimatu powodują, że w tym środowisku powstaje cieńszy lód, umożliwiający wodzie morskiej przedostanie się do śniegu. Ten mokry śnieg może gromadzić się na łapach niedźwiedzi, a następnie zamarzać, tworząc lód. Ponadto niedźwiedzie polarne żyjące na krawędziach lodowców rzadko pływają wiosną na duże odległości, co pomogłoby rozmrozić i usunąć nagromadzone kawałki lodu, ponieważ woda jest cieplejsza niż powietrze.

- Widzieliśmy urazy związane z lodem u poszczególnych niedźwiedzi polarnych - powiedziała Laidre. - Wahałabym się jednak przed wyciąganiem pochopnych wniosków na temat tego, jak to może wpłynąć na populacje niedźwiedzi, naprawdę tego nie wiemy - dodała. - Jak możemy pomóc niedźwiedziom? Możemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i spróbować ograniczyć ocieplenie klimatu - powiedziała Laidre.

Autorka/Autor:anw

Źródło: phys.org