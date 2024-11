Badanie morskich zwierząt to niełatwa sztuka, w szczególności, jeśli mamy do czynienia z gatunkami osiągającymi niewielkie wymiary. Drobne stawonogi czy pierścienice często zamieszkują niedostępne dla ludzi miejsca - przestrzenie między kamieniami, piach i żwir na dnie czy nawet ciała innych, większych organizmów. Przekonał się o tym zespół badawczy z Japonii i Arabii Saudyjskiej, który natknął się na ślad gatunku uznawanego za zaginiony. Przypadek został opisany niedawno na łamach czasopisma "Proceedings of the Royal Society B".