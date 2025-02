Mikrocząstki opon na alpejskich szczytach

W ostatnich latach pojawiło się wiele alarmujących badań o milionach ton mikroplastiku obecnego w naszym środowisku. Mikroplastik to cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów, które powstają między innymi przy produkcji kart kredytowych, zabawek, elektroniki oraz opakowań. Ich obecność szczególnie zagraża organizmom żyjącym w morzach i oceanach, ponieważ mikroplastik jest zjadany przez żyjące tam zwierzęta, przez co przedostaje się w głąb łańcucha pokarmowego.

Nanoplastik

Opony głównym źródłem zanieczyszczenia

Analiza próbek pobranych z Alp we Francji, Szwajcarii oraz Włoch wykazała obecność nanoplastiku w pięciu z czternastu badanych miejsc. Aż 41 procent zanieczyszczeń stanowiły kawałki opon samochodowych. Inne badania wykazały, że w ciągu kilku lat eksploatacji opony potrafią tracić aż 4 kilogramy swojej masy. Znaczna jej część może uwalniać się do środowiska w postaci mikroskopijnych cząstek unoszących się w powietrzu.

Badania ujawniły także obecność polistyrenu, stanowiącego podstawę wielu tworzyw sztucznych, oraz polietylenu stosowanego do wyrobu folii, rur czy pojemników. Prof. Andreas Stohl z Uniwersytetu Wiedeńskiego, który nie był częścią zespołu badawczego, powiedział, że globalna mapa nanoplastików otworzy nowe, ważne szlaki. Dodał, że nanoplastiki są szczególnie niepokojące dla zdrowia, ponieważ w przeciwieństwie do większości mikroplastików mogą przenikać do płuc i przedostawać się do krwiobiegu.