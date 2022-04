Skąd wzięły się morza na Księżycu. Najnowsze analizy

Kosmiczne uderzenia i morza magmy

Różnice te może wyjaśnić ogromny krater na południowym biegunie Księżyca, znany jako Basen Biegun Południowy - Aitken (SPA). Jest to pozostałość po jednej z największych i najstarszych uderzeń ciała niebieskiego, do jakich doszło na naszym naturalnym satelicie. Według symulacji do zdarzenia doszło około 4,3 miliarda lat temu. Ogromne ciepło, które zostało wtedy wytworzone, ogrzało górną warstwę płaszcza po bliższej stronie do tego stopnia, że eksperci zaczęli podejrzewać, że doprowadziło to do koncentracji potasu, fosforu czy toru.