Mount Everest cały czas rośnie. Wszystko za sprawą "żarłocznej" rzeki

Chociaż potężne szczyty Himalajów wyglądają na wieczne i niezmienne, w rzeczywistości podlegają wielu kształtującym je procesom. Jednym z nich jest ciągłe wypiętrzanie się, do którego dochodzi w wyniku kolizji dwóch płyt tektonicznych: eurazjatyckiej i indyjskiej. Góry z każdym rokiem stają się o niecały milimetr wyższe, jednak proces ten przebiega w niejednolity sposób - Mount Everest, najwyższy szczyt świata, rośnie szybciej niż inne części Himalajów. Na łamach czasopisma "Nature Geoscience" ukazało się badanie wyjaśniające, co stoi za tym zjawiskiem.

Zagadka rozwiązana

Badacze oszacowali, że Mount Everest zyskał około 15-50 dodatkowych metrów wysokości z powodu zmiany w himalajskim systemie rzecznym, do której doszło 89 tysięcy lat temu. Rzeka Kosi, nazywana w geologii "rzeką rabującą", przechwyciła wtedy część swojego dopływu, doprowadzając do silnej erozji. Proces ten nazywany jest kaptażem. Wartko płynące wody usunęły tak dużo skalnego rumoszu, że spowodowały lokalne podniesienie się skorupy ziemskiej w okolicach Mount Everestu - zjawisko to nazywane jest ruchem izostatycznym.