Gorące wody w Yellowstone mogą ujawniać sekrety początków życia na Ziemi

Dolny Basen Gejzerów (Lower Geyser Basin) to kompleks termalny, w którym temperatura sięga nawet 88 stopni Celsjusza. Jest zamieszkiwany przez unikalne mikoorganizmy, które genetycznie przypominają starożytne bakterie lub archeony.

Ewolucja starożytnego życia

- Wyobraź sobie próbę stworzenia strumieni gorącej wody z odpowiednią ilością tlenu i siarkowodoru. Bardzo trudno byłoby odtworzyć tego rodzaju eksperyment w laboratorium. I to jest takie fajne w badaniu tych środowisk. Możemy dokonywać obserwacji w dokładnych warunkach geochemicznych, których te organizmy potrzebują do rozwoju - powiedział Inskeep.

W Octopus Spring pojawiała się większa różnorodność drobnoustrojów tlenowych, które muszą wykorzystywać inne mikroorganizmy, aby przetrwać. Nie są w stanie same wytwarzać dla siebie pożywienia, tak jak zdarza się to u innych drobnoustrojów. W tym basenie życie było znacznie bardziej zróżnicowane. Niemal u wszystkich mikroorganizmów występowały aktywne geny do oddychania tlenowego.