"Coś, czego nikt inny wcześniej nie dokonał"

Należąca do NASA sonda Parker podjęła we wtorek próbę zbliżenia się do Słońca bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, na 6,2 miliona kilometrów. Celem misji jest zbadanie atmosfery gwiazdy, w tym szczególnie burz słonecznych, które mogą mieć wpływ na systemy komunikacyjne na Ziemi.

Jak poinformowała amerykańska agencja kosmiczna, zespół zgodnie z planem stracił bezpośredni kontakt z sondą podczas zbliżenia, ale w piątek ma wrócić sygnał nawigacyjny. Podczas zbliżenia do Słońca Parker ma poruszać się z prędkością około 690 tysięcy kilometrów na godzinę. To wystarczająca prędkość, by przelecieć z Waszyngtonu do oddalonego o ponad osiem tysięcy kilometrów Tokio w mniej niż minutę.