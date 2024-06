"Być może obserwujemy aktywację masywnej czarnej dziury w czasie rzeczywistym"

- Wyobraźmy sobie, że obserwujemy odległą galaktykę przez wiele lat i ona zawsze wydaje się spokojna i nieaktywna. Nagle jej jądro zaczyna wykazywać dramatyczne zmiany w jasności, niepodobne do żadnego zdarzenia obserwowanego wcześniej - mówiła Paula Sánchez Sáez, astronomka w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Niemczech, autorka pracy pierwsza autorka pracy zaakceptowanej do publikacji w czasopiśmie "Astronomy & Astrophysics"

Jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie Europejskiego Obserwatorium Południowego, niektóre zjawiska, między innymi wybuchy supernowych i rozerwania pływowe (mają miejsce, kiedy gwiazda trafia zbyt blisko czarnej dziury i się rozpada), mogą spowodować, że galaktyka nagle rozbłyśnie, jednak zmiany jasności wywołane w ten sposób trwają od kilkudziesięciu do maksymalnie kilkuset dni. Tymczasem galaktyka SDSS1335+0728 staje się coraz jaśniejsza już od prawie pięciu lat.

Przebudzenie czarnej dziury w czasie rzeczywistym

Naukowcy przyjrzeli się jej bliżej, używając danych z kilku obserwatoriów kosmicznych i naziemnych, w tym z Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) należącego do ESO. Jak właśnie poinformowano, "jesteśmy świadkami zmian, których nigdy wcześniej nie widziano w tej galaktyce".

- Najlepszym wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że widzimy, jak jądro galaktyki zaczyna wykazywać aktywność. Jeśli tak jest faktycznie, mamy do czynienia z pierwszą sytuacją, w której oglądamy aktywację masywnej czarnej dziury w czasie rzeczywistym. Takiego procesu nigdy wcześniej nie obserwowano - powiedziała współautorka badań Lorena Hernández García z Uniwersytetu Valparaiso w Chile.. Masywna czarna dziura to taka, która ma masę ponad sto tysięcy raz większą niż masa Słońca.