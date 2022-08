Odkryli ją zaledwie kilka dni temu. Asteroida wielka jak Empire State Building przeleci niebawem obok Ziemi

Naukowcy z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi NASA (CNEOS) w ubiegły wtorek odkryli nową asteroidę. Obiekt nazwany 2022 OE2 w najbliższą środę przemknie z niesamowitą prędkością w pobliżu Ziemi.

Tydzień temu naukowcom udało się po raz pierwszy dostrzec nieznaną wcześniej asteroidę. Obiekt, który nazwany został 2022 OE2, jeszcze w tym tygodniu ma zbliżyć się do naszej planty.

Eksperci z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi NASA (CNEOS) poinformowali, że obiekt w nocy ze środy na czwartek przeleci bardzo blisko Ziemi. Oszacowano, że o godzinie 2.23 znajdzie się na odległości około 5,149 miliona kilometrów od naszej planety. Ponieważ jest to 13 razy więcej, niż dystans dzielący Ziemię i Księżyc, nie ma niebezpieczeństwa uderzenia w naszą planetę.

Trudne do znalezienia

Asteroidy to skaliste obiekty, które krążą wokół Słońca tak samo jak planety, choć są od nich znacznie mniejsze.

Jak tłumaczą naukowcy, oszacowanie ich wielkości bywa trudne, ponieważ astronomowie często określają wielkość obiektu na podstawie jego jasności na niebie.

- Im jest większa, tym więcej światła odbija, a tym samym tym jaśniejsza się wydaje - tłumaczył Greg Brown, astronom z Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich w Wielkiej Brytanii. - Wymaga to jednak założenia, jak bardzo materiał, z którego jest zrobiona, odbija światło, a to może być znacząca różnica. Do tego należy dodać inne niespodziewane problemy, a szacowany rozmiar obiektu może się znacząco różnić od rzeczywistego - powiedział.

Dla bezpieczeństwa, naukowcy zawsze podają zakres długości. W przypadku 2022 OE2 jej średnica ma wahać się od 170 do 380 metrów. Jeśli górne wymiary okażą się prawdziwe, asteroida będzie tak samo duża, jak słynny nowojorski Empire State Building (381 m wysokości).

Według danych CNEOS, 2022 OE2 będzie lecieć nawet 40 razy szybciej niż pocisk z karabinu.

Asteroida 2022 OE2 cneos.jpl.nasa.gov

Obiekt bliski Ziemi

Nowo odkryta skała jest jednym z ponad 29 tysięcy obiektów bliskich Ziemi (NEO). Zdecydowana większość z nich to właśnie asteroidy. Obiektami bliskimi Ziemi nazywa się każde ciało niebieskie, które przelatuje w odległości mniejszej niż 1,3 jednostki astronomicznej (1 j.a. jest równa odległości dzielącej Ziemię i Słońce).

Zbliżenie do Ziemi nastąpi dokładnie osiem dni po odkryciu obiektu. Jak wyjaśnili badacze, dostrzeżenie takich skał jest wyjątkowo trudne, gdyż bardzo często są one małe i bardzo ciemne w porównaniu do innych ciał niebieskich.

Niektóre z NEO są klasyfikowane jako "potencjalnie niebezpieczne". Wpływa na to połączenie dwóch czynników - bliskości orbity oraz wielkości samych obiektów. Jeśli dane ciało zostanie określone jako NEO oznacza to, że jego zderzenie z Ziemią mogłoby wywołać znaczne szkody na co najmniej regionalną skalę. Jednak jak podają naukowcy z CNEOS, w ciągu najbliższych stu lat nie powinno dojść do takiej sytuacji.

