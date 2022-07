Asteroida wielkości wieżowca minie dziś Ziemię

Asteroida 2022 KY4 zbliży się w niedzielę po południu do Ziemi. Mierzy blisko 90 metrów, czyli tyle ile przeciętny wieżowiec i porusza się z prędkością 27 tysięcy kilometrów na godzinę.

Minimalna odległość, na jaką asteroida o nazwie 2022 KY4 zbliży się do Ziemi w niedzielę o godzinie 17.42 wyniesie około 6,1 miliona kilometrów. Dystans ten jest około 16 razy większy niż odległość jaka dzieli Ziemię i Księżyc - podaje NASA .

Na kolejne takie spotkanie poczekamy 26 lat

Asteroida ostatni raz minęła Ziemię w 1959 i 1948 roku. Jak wyliczyli eksperci z NASA, na kolejne spotkanie z nią będziemy musieli poczekać aż do maja 2048 roku.

NASA i inne agencje kosmiczne monitorują na bieżąco tysiące obiektów zbliżających się do Ziemi, takich jak 2022 KY4. Nawet, jeśli trajektoria asteroidy lokalizują ją miliony kilometrów od naszej planety, to wciąż istnieje potencjalnie bardzo mała szansa, że jej kurs się zmieni i dojdzie do kolizji z Ziemią. Dlatego różne agencje prowadzą dokładne analizy.