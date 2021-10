Rosjanie gotowi do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by nagrywać pierwszy film fabularny w kosmosie

Film w kosmosie

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na plany NASA, która planowała nakręcić film w kosmosie z Tomem Cruisem w roli głównej. W maju ubiegłego roku NASA poinformowała, że podjęła współpracę z Cruise'em, by stworzyć pierwszy w historii - jak wówczas zapowiadano - film kręcony częściowo w kosmosie. Ta produkcja też ma rozgrywać się na ISS, a Cruise'a ma tam przetransportować należąca do Elona Muska firma SpaceX. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do tego projektu.

"Wyzwanie". Julia Peresild w głównej roli, reżyserem Klim Szypienko

Julia Peresild zagra główną rolę. To obecnie jedna z najpopularniejszych aktorek w Rosji. Grała między innymi w nominowanym do Złotego Globu oraz Oskara filmie "Na końcu świata". W poniedziałek na konferencji prasowej przyznała, że czteromiesięczne przygotowania do pobytu w kosmosie były bardzo trudne, ale mimo to odczuwa duże zadowolenie. - To niesamowita szansa - powiedziała 37-letnia aktorka. - Pracowaliśmy naprawdę ciężko i jesteśmy naprawdę zmęczeni, mimo że jesteśmy w dobrym humorze i uśmiechamy się. To było trudne psychicznie, fizycznie i moralnie. Ale myślę, że gdy już osiągniemy cel, będziemy to wspominać z uśmiechem - dodała.