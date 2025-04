Powalone drzewa, zerwane dachy. Ponad 1300 interwencji

Jak przekazał st. bryg. Karol Kierzkowski, najwięcej interwencji miało miejsce w województwach: mazowieckim - 311, kujawsko-pomorskim - 240, warmińsko-mazurskim - 168, pomorskim - 160, łódzkim - 140. Od północy do godz. 6 odnotowano 12 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. - W Warszawie drzewo runęło na przystanek autobusowy, raniąc dwie osoby. Zdarzenie to należało do najpoważniejszych w regionie - poinformował Kierzkowski.