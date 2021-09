Pogoda na weekend: chłodny front przyniesie deszcz i burze. Czeka nas dynamiczna aura

Pogoda na weekend upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Podczas wyładowań powieje silny wiatr, w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza.

Polska pozostaje jeszcze w zasięgu pogodnego wyżu Hermelinde z centrum nad Ukrainą, jednak od zachodu dostaje się pod wpływ układu niżowego z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Z południa wolno napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, w którym temperatura mocno wzrośnie szczególnie na zachodzie kraju, a w szczytowych partiach Karkonoszy osiągnie 13-15 stopni.

W kolejnych dniach cały kraj znajdzie się pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Wysp Brytyjskich w stronę Skandynawii i Polski. W weekend wkroczy do kraju chłodny front atmosferyczny z deszczem i burzami. Bardzo ciepłe powietrze zostanie wyparte przez nieco chłodniejsze masy powietrza polarnego znad Atlantyku.

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się słoneczny, tylko na zachodzie zachmurzenie będzie małe wzrastające stopniowo do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Burze pojawią się na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami powieje dość silnie. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w dniach 10-14.09 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na zachodzie i Pomorzu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C w centrum kraju i na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny i osiągnie prędkość do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 20 l/mkw., a w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie burze. Jedynie na południowym wschodzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, powieje do 80 km/h.

Prognozowane opady w dniach 10-14.09 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu do 15 l/mkw., a na południowym wschodzie możliwe są burze. Tylko na zachodzie kraju nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach powieje silnie.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiar będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl