Pogoda na dziś: piątek przyniesie ocieplenie

Pogoda na dziś: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodnich regionach wzrośnie do dużego, gdzie też przelotnie popada do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z kierunku zachodniego. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.