Pogoda na dziś - niedziela 19 września deszczowa i pochmurna w części kraju. Miejscami tylko 8 stopni

Pogoda na dziś: niedziela 19.09 będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na wschodzie zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, stopniowo odchodzącymi poza granice Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Na wschodzie w porywach jego prędkość może sięgać 50 kilometrów na godzinę.