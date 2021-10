Pogoda na dziś - niedziela 03.10. Temperatura sięgnie nawet 23 stopni. Dużo słońca, ale i silniejszy wiatr

Pogoda na dziś: niedziela upłynie z dużą ilością słońca. Termometry w niektórych regionach kraju wskażą maksymalnie nawet 23 stopnie Celsjusza. Powieje jednak mocniej, porywy mogą sięgać 40-60 kilometrów na godzinę.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej słońca będzie we wschodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje umiarkowane. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w niedzielę 03.10

Wilgotność powietrza będzie oscylować w granicach 60-70 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1014 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl