Lek przeciw COVID-19 podawany doustnie. Pfizer rozpoczął testy

W testach będzie brać udział 2660 zdrowych dorosłych uczestników, którzy żyją w tym samym miejscu, co osoba z potwierdzonymi symptomami infekcji, wywołanej przez SARS-CoV-2 - przekazał amerykański koncern.

Lek przeciw COVID-19

Pfizer konkuruje z amerykańską firmą Merck & Co Inc i szwajcarkim koncernem Roche Holding AG o to, kto pierwszy wypuści na rynek tabletki przeciw COVID-19.