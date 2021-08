Ida uderzyła. "Modlimy się o najlepsze, ale szykujemy się na najgorsze"

Prezydent USA ostrzega przed huraganem

- Każdy powinien słuchać instrukcji podawanych przez władze państwowe i lokalne, co do tego, jak poważne to jest. To nie jest po prostu wybrzeże, to jest też Północ. Opady deszczu będą niezmiernie mocne. Do ludzi na wybrzeżu - chcę żebyście wiedzieli, że modlimy się o najlepsze, ale szykujemy się na najgorsze. Jak tylko huragan minie, zamierzamy pełną siłę kraju przekierować na operacje ratunkowo-poszukiwawcze. Widziałem wiele huraganów i chociaż nie jestem ekspertem to nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek szykowali się tak bardzo, długoterminowo do jakiegokolwiek wcześniej - powiedział prezydent USA.