"Założymy się, że nie spodziewaliście się takiej pobudki". Ptak naśladujący płacz dziecka

- Mogę tylko przypuszczać, że nauczył się tego od naszych gości. Pewnie ćwiczył dźwięk podczas lockdownu. Martwi mnie to jednak, ponieważ wydawało mi się, że zoo jest szczęśliwym miejscem dla rodzin - powiedziała Golebiowski. - Są jeszcze dwa inne dźwięki, które wydaje w tej chwili, a których dopiero co się nauczył. Jeden to odgłos wiertarki elektrycznej, który jest przerażająco dokładny, a drugi to nasz alarm przeciwpożarowy. Ma już nawet opanowany komunikat "ewakuuj się" - dodała.