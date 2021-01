Pogoda na dziś: spadnie trochę śniegu, od -2 do 2 stopni

IMGW ostrzega: ślisko w większości województw, uwaga na mróz na południu - 10-01-2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed śliskością na drogach i chodnikach. Obowiązują również alarmy przed silnym mrozem, lokalnie temperatura może wynosić nawet -16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Słabo - do 1 centymetra - przelotnie popada śnieg. Na drogach nadal będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C. na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę na obszarze całej Polski osiągnie ponad 80 procent. Wszędzie będzie odczuwalne zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 10.01

Pogoda Trójmiasto

Pogoda na 5 dni: zimno będzie coraz bardziej dotkliwe - 09-01-2021 W połowie następnego tygodnia w całym kraju nie będzie już regionów z dodatnią temperaturą, do tego dosyć silnie powieje. Synoptycy prognozują opady śniegu i deszczu ze śniegiem, choć znajdą się też miejsca z rozpogodzeniami. czytaj dalej

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1022 Pa.

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 994 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1013 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i słabymi (poniżej 1 cm) przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.