Nadchodzi ochłodzenie. "Mroźna bestia czai się"

Śnieg, oblodzenia, opady marznące. Gdzie IMGW może wydać alarmy - 04-01-2021 Intensywne opady śniegu, oblodzenia i opady marznące mogą być zagrożeniem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Arktyczny chłód

Pierwsze uderzenie chłodu ma nastąpić w czwartek i potrwać do poniedziałku 11 stycznia - mówiła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Skąd taka pogoda? Nad Skandynawią znajduje się wyż, który będzie ściągał do nas chłód z północy.

Spłynie do nas arktyczny chłód z północy i północnego wschodu. W niedzielę 10 stycznia, według modelu GFS (Global Forecast System), temperatura powietrza na wysokości 1,5 kilometra na północnym wschodzie kraju, na Podlasiu, może wynieść -10 stopni Celsjusza. Skąd napłynie do nas to powietrze?

- Póki co w modelach synoptycznych nie widać "bestii ze wschodu", takiego uderzenia zimna prosto ze wschodu. Widać napływający chłód z północy i północnego wschodu, znad Arktyki rosyjskiej - mówiła Arleta Unton-Pyziołek.

Prognozowana temperatura w niedzielę 10 stycznia według modelu GFS/wetter3.de

Ochłodzenie w połowie tygodnia

W połowie stycznia jest szansa na kolejne uderzenie chłodu arktycznego z północy i północnego wschodu. Na mapie z prognozą na 15 stycznia widać zatokę arktycznego zimna. Według modelu GFS prognozuje się spadek temperatury na wysokości 1,5 km do -15 st. C. Będzie pochmurno z opadami śniegu, więc przy gruncie termometry pokażą od -5 do -7 st. C.

- Mroźna bestia czai się, ale jest daleko od nas - skomentowała synoptyk.

Na poniższej mapie fala chłodu zaznaczona jest purpurowym kolorem:

Prognozowana temperatura 12 stycznia. Na mapie widać ”bestię” na wschodzie (GFS, ClimateReanalyzer.org)

Prognozowana temperatura w piątek 15 stycznia według modelu GFS/wetter3.de

Czym jest "bestia ze wschodu"?

Określenie "bestia ze wschodu" (ang. beast from the East) to nazwa wymyślona przez brytyjskie media na paraliż komunikacyjny spowodowany siarczystym mrozem i opadami śniegu pod koniec lutego w 2018 roku. W wielu europejskich państwach było mroźnie, a temperatura spadła miejscami poniżej -20 st. C.

Z powodu śniegu i gołoledzi w całej Europie występowały utrudnienia w transporcie, w tym przerwy w kursowaniu pociągów. Na wielu lotniskach loty były opóźnione lub odwołane. Z powodu wychłodzenia umierali bezdomni.